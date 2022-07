UniCredit, Orcel su M&A: ‘nostra posizione uguale, deve essere acceleratore. Finora no opportunità’

“La nostra posizione sull’M&A (operazioni di acquisizioni e di fusioni, merger and acquistion con altre banche) non è cambiata, è sempre la stessa. Così il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, nel corso di una call con le agenzie, indetta per commentare la trimestrale diffusa dalla banca italiana.

Una eventuale operazione di M&A, ha aggiunto il ceo di UniCredit, “deve essere un acceleratore delle nostre performance e a oggi non abbiamo trovato delle opportunità in grado di esserlo”.

