Unicredit, Orcel: “Digitalizzazione prioritaria per noi, bisogna migliorare su questo fronte”

“La digitalizzazione rappresenta una priorità per noi, ma bisogna aumentare la velocità dei processi e la sicurezza per gli utenti”, lo ha detto Andrea Orcel, CEO di Unicredit parlando dell’evoluzione tecnologica dell’industria finanziaria nel corso dell’ottava edizione della CEO Conference organizzata da Mediobanca e in corso nella sede dell’istituto di piazzetta Cuccia.