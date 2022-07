UniCredit: Margine di interesse a €2,5 mld in II trimestre, +8% trim/trim e in rialzo +13,3% a/a

UniCredit ha riportato nel secondo trimestre dell’anno un margine di interesse a €2,5 mld, in crescita dell’8% trim/trim e in rialzo +13,3% a/a. Il margine di interesse di UniCredit era atteso da Equita SIM a 2,338 miliardi, in crescita del 2% su base trimestrale e del 6% su base annua, a un valore superiore ai 2,311 miliardi attesi dal consensus degli analisti. Il margine netto di interesse di UniCredit era atteso dagli analisti di Barclays a un valore simile, pari a 2,344 miliardi, nel secondo trimestre dell’anno.