UniCredit Italia, Orcel commenta uscita Niccolò Ubertalli. ‘L’Italia è il nostro primo mercato e questo è un momento delicato’

Il numero uno di UniCredit, il ceo Andrea Orcel, commenta la decisione del cda di rimuovere Niccolò Ubertalli dalla posizione di capo della divisione di Unicredit Italia, che deteneva dal 15 luglio del 2021, per portare l’unità direttamente sotto il comando di Orcel. Remo Taricani aiuterà Orcel nella missione, assumendo la carica di Deputy Head of Italy e guidando le attività quotidiane del business sotto la sua supervisione.

“Noi siamo una banca europea e una banca italia, l’Italia è il nostro primo mercato e questo è un momento delicato: non possiamo permetterci di non creare le condizioni perché possa sviluppare appieno il suo potenziale. Questa è la ragione cardine del cambio”, ha detto Orcel in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, pubblicata oggi. Con Ubertalli, ha precisato Andrea Orcel al giornalista Luca Davi, “non c’è stato nulla di personale”.