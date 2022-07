UniCredit: fusione per incorporazione di UniCredit Services. Con ok Bce diffusi i documenti

UniCredit ha annunciato che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 27 aprile u.s. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di UniCredit Services S.C.p.A. (‘UniCredit Services’), società incorporanda, in UniCredit S.p.A. (‘UniCredit’), società incorporante. A seguito dell’autorizzazione da parte dalla Banca Centrale Europea ai sensi dell’Articolo 57 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), in data odierna (ieri per chi legge) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UniCredit, ai sensi dell’Articolo 70, comma 7, lettera a) del Regolamento Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti), i seguenti documenti relativi alla

Fusione:

1. progetto di Fusione approvato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione rispettivamente in data 26 aprile 2022 per UniCredit Services e 27 aprile 2022 per UniCredit;

2. i bilanci degli ultimi tre anni delle società partecipanti alla Fusione.

I documenti resteranno a disposizione durante i trenta giorni precedenti la deliberazione di fusione e finchè questa sia adottata e i soci hanno facoltà di prenderne visione e ottenerne copia. I medesimi documenti sono stati pubblicati sul sito internet di UniCredit, nella sezione Governance,

Operazioni societarie, al seguente indirizzo:

https://www.unicreditgroup.eu nonché su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com). Il progetto di Fusione è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi”.

“In considerazione del fatto che, al momento della sottoscrizione dell’atto di fusione, UniCredit deterrà il

100% del capitale sociale di UniCredit Services, la Fusione potrà essere approvata dall’Organo Amministrativo di UniCredit ai sensi dell’Articolo 2505, paragrafo 2, del Codice Civile, e come consentito dallo Statuto sociale della stessa, fermo restando la facoltà concessa ai soci ai sensi dell’Articolo 2505, comma 3, del Codice Civile. Si informano pertanto i Signori Soci di UniCredit S.p.A. che sarà reso disponibile un avviso con cui verranno resi edotti in merito all’esercizio dei propri diritti ai sensi dell’Articolo 2505, comma 3, del Codice Civile”.