UniCredit: focus su titolo dopo rally vigilia. Trimestrale in arrivo: le stime degli analisti

Focus sul titolo UniCredit, che ieri ha chiuso in forte rialzo, con una fiammata superiore a +6%: i buy hanno interessato anche le altre banche.

Su UCG il consensus degli analisti prevede per il secondo trimestre un utile operativo di 1,5 miliardi di euro e ricavi per 4,5 miliardi di euro. UniCredit diffonderà i propri risultati il prossimo 27 luglio.

A dare slancio ai bancari hanno contribuito le indiscrezioni riportate dal Financial Times e dall’agenzia di stampa Reuters secondo cui la Bce di Christine Lagarde sarebbe pronta ad alzare i tassi dell’area euro, nella riunione di domani, di ben 50 punti base rispetto ai 25 punti base preannunciati il mese scorso dalla stessa Bce.

UniCredit ha reso noto intanto nella giornata di ieri che “è stato disposto l’annullamento di n° 162.185.721 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria dell’8 aprile 2022”.

Dalla nota della banca guidata da Andrea Orcel è emerso che “il capitale sociale della Banca ammonta ora a Euro 21.220.169.840,48 diviso in 2.022.218.890 azioni prive del valore nominale” e che “la delibera di annullamento azioni proprie è stata depositata presso il Registro delle Imprese in data odierna (ieri per chi legge)”.