UniCredit e Prelios firmano partnership per la gestione dei crediti Unlikely To Pay

UniCredit e Prelios hanno sottoscritto un accordo per la gestione specialistica di crediti Unlikely To Pay (UTP).

L’accordo con Prelios, operatore leader di mercato, ha come principale obiettivo la massimizzazione dei rientri in bonis e del conseguente positivo impatto sui clienti della banca, con benefici sull’economia reale e sul tessuto produttivo e sociale italiano. Rappresenta inoltre per UniCredit un importante tassello della strategia di valorizzazione del portafoglio non performing, permettendo al contempo una riduzione dello stock dei crediti deteriorati.

L’accordo di lungo termine prevede che Prelios sia il partner preferenziale nella gestione dei crediti UTP del segmento imprese detenuti da UniCredit: a uno stock iniziale in gestione per l’anno 2022 si aggiungeranno flussi futuri di nuovi crediti UTP per i successivi sei anni.

Parallelamente Prelios ha assistito UniCredit nella cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti UTP, prevalentemente dei segmenti Corporate e SME, pari a circa 2 miliardi di euro al lordo delle rettifiche, di cui sarà master e special servicer ex lege 130/99.