UniCredit, CET1 ratio di Gruppo al 15,73 per cento: ‘posizione patrimoniale tra leader del settore’

Nel secondo trimestre del 2022 il CET1 ratio di UniCredit si è attestato al 15,73 per cento, in rialzo di 173 pb trim/trim e in rialzo di 22 pb a/a. E’ quanto si legge nel comunicato sui conti diffuso dalla banca guidata da Andrea Orcel, che precisa come la posizione patrimoniale di UniCredit sia tra i leader del settore.

UniCredit ha comunicato inoltre una redditività al di sopra del costo del capitale con elevati rendimenti aggiustati per il rischio in tutte le aree geografiche e RoTE di Gruppo al 13,0 per cento nel 2trim22, esclusa la Russia.