UniCredit: assemblea ordinaria e straordinaria il 14 settembre su buyback e annullamento azioni proprie

UniCredit ha annunciato che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata in Milano, nell’UniCredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni 12, in unica convocazione, il 14 settembre 2022 alle ore 10:00. Nel comunicato diffuso da Piazza Gae Aulenti si legge che “l’assemblea è chiamata a trattare il seguente ordine del giorno”. Per quanto concerne la parte ordinaria, l’ordine del giorno è rappresentato dall'”autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti (dunque buyback) – aggiornamento e integrazione della delibera dell’8 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. La parte straordinaria ha per oggetto “l’annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e la conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.