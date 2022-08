Triboo: nuovo partner strategico di Serapian. Tutti i dettagli dell’accordo

Triboo è il nuovo partner strategico di Serapian, l’iconica maison di alta pelletteria e parte del Gruppo Richemont dal 2017. Triboo (che controlla questa testata online) si occuperà della gestione dell’e-commerce e di alcune attività legate al digitale.

“Triboo ha realizzato un sito sofisticato, perfettamente in linea con l’eleganza che da sempre contraddistingue il brand. Il sito è stato sviluppato grazie a Shopify Plus che offre un altissimo livello di personalizzazione, maggiore supporto e tutta una serie di funzioni avanzate che permettono un livello di automazione altissimo. La piattaforma, più adatta a soddisfare le esigenze del cliente, verrà interamente gestita dal team di store management dedicato”, si legge nella nota.

Al momento il sito è navigabile in inglese, in italiano e in giapponese ma nella prossima fase verranno introdotte nuove lingue per intercettare e soddisfare più utenti possibili. Inoltre, è stato possibile implementare Shopify Markets, uno strumento di gestione cross-border che aiuta a identificare, impostare, lanciare, ottimizzare e gestire i mercati internazionali da un unico negozio. Questa novità, rilasciata nel 2022, garantirà al brand di raggiungere in maniera strategica e personalizzata un bacino di utenti più internazionale, contenendo notevolmente i costi di gestione.

“Poter accompagnare un brand come Serapian, celebre per la sua riconoscibilità e per l’artigianalità delle sue creazioni, nel percorso di crescita digitale è per il Gruppo Triboo motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il nostro team ha lavorato intensamente per il lancio del nuovo store e siamo certi che le performance rispecchieranno il nostro impegno”, ha dichiarato Manuela Figini, E-commerce Business Director di Triboo.

Per tutta la durata dell’accordo triennale, la Digital Transformation Factory garantirà servizi di store management, customer care, design grafico, strategia digitale, e-mail marketing, marketing automation e SEO.

“Serapian è entusiasta di collaborare con la Digital Transformation Factory. Supporteranno la nostra maison in questo periodo di rapido sviluppo internazionale, fornendo un’esperienza digitale all’avanguardia ai nostri clienti ovunque si trovino nel mondo”, ha affermato Maxime Bohe, Business Strategy Marketing & Communication Director di Serapian.