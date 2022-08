Tod’s: Della Valle lancia Opa volontaria a 40€ per azione, punta a delisting

Tod’s si prepara a dire addio a Piazza Affari. La famiglia Della Valle, attraverso DeVa Finance, società interamente detenuta dalla finanziaria DI.VI. (controllata indirettamente da Diego Della Valle), ha annunciato stamattina di avere promosso un’Opa volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod’s e a ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione sulla Borsa di Milano (delisting da Piazza Affari). Nel dettaglio, DeVa finance ha fatto sapere che offrirà 40 euro ad azione, con un premio del 20,4% sul prezzo di chiusura di ieri. L’offerta riguarda 8.453.727 azioni rappresentative del 25,55% del capitale.

“L’offerente, con il sostegno della Famiglia Della Valle, ha deciso di fare un grande investimento nel gruppo del quale l’emittente è a capo per supportarne lo sviluppo. L’obiettivo è quello di valorizzare i singoli marchi del gruppo (come Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa”, si legge in una nota nella quale si spiega che “attraverso tale strategia, l’offerente intende rafforzare il posizionamento dei suddetti marchi nella parte alta del mercato della qualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità”.

L’offerta è stata promossa di concerto con Delphine, società di Arnault Bernard, che resterà socio con l’attuale partecipazione pari al 10% del capitale.