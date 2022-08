Tim su rumors uscita manager da vertice: “linea strategica società prosegue come da programmi”

Con riferimento alle indiscrezioni di stampa circa l’uscita di manager dal vertice di Tim, in un breve comunicato diffuso ieri l’azienda guidata da Labriola ha precisato che allo stato non ha fatto alcuna comunicazione al riguardo. “Più in generale, sono da respingere le allusioni circa uscite dettate da disaccordi con la linea strategica della società che prosegue come da programmi, guidata da un rinnovato gruppo manageriale coeso e focalizzato sugli obiettivi da raggiungere”, si legge nella nota.