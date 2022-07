Tenaris compra Benteler Steel & Tube, sul piatto 460 mln$

Shopping per Tenaris negli Usa. Il gruppo guidato da Paolo Rocca ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo per acquisire da Benteler North America Corporation (società del gruppo Benteler) il 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing, per una cifra di 460 milioni di dollari. L’acquisizione includerà 52 milioni di capitale circolante.

L’operazione, si legge nella nota, è soggetta alle approvazioni normative, incluso il via libera da parte delle autorità antitrust statunitensi e l’Ok da parte della Louisiana Economic Development. Il closing dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2022.

Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation è un produttore statunitense di tubi in acciaio senza saldatura, con una capacità di laminazione annua di tubi fino a 400mila tonnellate nello stabilimento di produzione a Shreveport in Louisiana. L’acquisizione andrebbe ad ampliare ulteriormente la gamma di prodotti di Tenaris e la presenza manifatturiera locale nel mercato Usa.