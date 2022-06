Tassi Btp in picchiata -30bp in attesa scuso Bce, spread a 215

Violento dietrofront dei tassi Btp sulla notizia della riunione d’emergenza della Bce. Il mercato scommette su un potenziale intervento per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato europei. Il rendimento del Btp a 10 anni è sceso stamattina fino al 3,88% dal picco al 4,17% (massimo da dicembre 2013) a cui aveva chiuso ieri. Il netto restringimento lo spread Btp/Bund in area 215 pb dai 242 di ieri (nell’intraday si era spinto fino a 253).

La Bce ha indetto una riunione di emergenza del Consiglio direttivo per la giornata di oggi, per discutere delle attuali condizioni di mercato. Il riferimento è al forte sell off che ha colpito in particolare i debiti sovrani dell’area euro dopo il mancato lancio di un bazooka anti-spread lo scorso giovedì.

Ieri l’asta Btp ha visto il titolo a 3 anni assegnato al rendimento del 3,04%, livello più alto da luglio del 2012 e raddoppiato rispetto all’1,5% dell’ultimo collocamento; il Btp a 7 anni ha invece segnato un rendimento al massimo storico del 3,75% e i due Btp a 30 anni allocati rendimenti rispettivamente del 4,23% e del 4,2%.