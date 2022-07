Stellantis realizzerà nuovo Doblò nello stabilimento portoghese di Mangualde

Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, hanno partecipato alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dello stabilimento di produzione di Mangualde in Portogallo. In occasione delle celebrazioni Stellantis ha annunciato che Fiat Doblò diventerà il quarto modello realizzato nello stabilimento produttivo di Mangualde, andando ad aggiungersi alla gamma dei veicoli commerciali leggeri (LCV) composta da Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo.

“Il nostro desiderio è quello di acquisire la leadership del mercato dei veicoli commerciali, e l’aggiunta di Fiat Doblò al portofolio dei modelli prodotti a Mangualde ci consentirà di essere più efficienti, di migliorare la nostra competitività e di offrire quanto di meglio possa esistere ai nostri clienti professionali”, ha dichiarato l’a.d. di Stellantis.