Vendite europee in calo per Stellantis. Stando ai dati diffusi stamattina dall’Acea, il gruppo nato della fusione tra FCA e PSA ha visto le immatricolazioni nell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) scendere a maggio del 14,6% a 191.489 vetture. Tra i singoli brand forti cali per Citroen (-23,6%), Fiat (-19,1%) e Peugeot (-14,4%). La quota di mercato è scesa dal 20,7% al 20,2 per cento.