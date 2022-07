Stellantis: accordo con Dongfeng per acquistare azioni proprie fino al 3,16%

Stellantis ha siglato un accordo con Dongfeng in relazione ai 99,2mn di azioni Stellantis detenute da Dongfeng (3,16% del capitale).

In base all’accordo Dongfeng può presentare un’offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni e il gruppo a sua volta avrà il diritto, ma non l’obbligo, di accettare la proposta di acquistare alla media dei prezzi di chiusura dei 5 giorni precedenti all’Euronext Milano. Secondo Equita, l’acquisto di azioni proprie è ragionevole anche in considerazione della cassa netta a disposizione e permette di eliminare/ridurre il rischio di flowback di Dongfeng che era comunque previsto che prima o poi decidesse di uscire.