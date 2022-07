Sprint di Unicredit a Piazza Affari tra rumor tassi Bce e trimestrale di settimana prossima

Fitti acquisti oggi sul titolo Unicredit che svetta sul Ftse Mib con un balzo del 3,9% a quota 9,05 euro, sopraperformando rispetto al settore bancario che oggi si muove in netto progresso (+1,8% l’EURO STOXX Banks a metà seduta). A dare slancio ai bancari ci sono le indiscrezioni riportate dal Financial Times e dall’agenzia di stampa Reuters, secondo cui la Bce di Christine Lagarde sarebbe pronta ad alzare i tassi dell’area euro nella riunione di dopodomani di ben 50 punti base, il doppio rispetto ai 25 punti base preannunciati il mese scorso dalla stessa Bce.

Ieri Unicredit ha pubblicato sul proprio sito le stime di consensus per il secondo trimestre che indicano per la banca di piazza Gae Aulenti utili per 996 milioni di euro, ricavi in area 4,5 miliardi e risultato operativo netto di 1,5 miliardi. La trimestrale è in arrivo il prossimo 27 luglio.