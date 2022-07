Spread Btp-Bund balza fino a 214 pb con rischio crisi governo, tasso decennale oltre 3,3%

Tensioni stamattina sui Btp con l’acuirsi dei venti di crisi in Italia. Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera che il M5S non voterà la fiducia al DL Aiuti oggi in Senato.

Già oggi il premier Mario Draghi potrebbe salire al Colle con lo spauracchio delle elezioni anticipate che diventa più concreto.

Lo spread Btp-Bund stamattina è arrivato fino a 214 pb con rendimento del Btp a 10 anni al 3,3% dal 3,21% di ieri.