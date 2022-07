Somec: nuova commessa per oltre 40 mln$ a New York

Nuova commessa per Somec. La società veneta specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale si è aggiudicata tramite la propria controllata statunitense Fabbrica una nuova commessa per la realizzazione di due torri residenziali nel Queens a New York.

Il progetto, i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2023, prende il nome di Halletts Point 20/30, opera di riqualificazione di un’ex area industriale su una superficie di 80 mila metri quadrati che prevede la realizzazione di due torri residenziali unite da una spianata condivisa, con un parco e negozi.