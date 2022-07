Somec: intesa per acquisizione di Lamp Arredo

Somec ha annunciato di avere sottoscritto una lettera di intenti non vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale di Lamp Arredo società con sede a Quinto di Treviso. L’operazione, spiega la nota, è finalizzata al potenziale ingresso di Lamp Arredo nel perimetro del Gruppo Somec attraverso la controllata Mestieri, società costituita nel febbraio 2022 da Somec per ampliare l’offerta di soluzioni nell’ambito dei progetti costruttivi personalizzati di alta gamma del gruppo.

La lettera d’intenti sottoscritta è finalizzata all’acquisto di una quota del 60% di Lamp Arredo. Sul restante 40% potrà essere prevista l’assegnazione di opzioni put&call in favore delle parti, esercitabili all’interno di finestre temporali da determinarsi. L’eventuale sottoscrizione di accordi vincolanti relativi alla potenziale acquisizione e la comunicazione al mercato degli stessi, avverrà una volta raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e le condizioni che la regoleranno.