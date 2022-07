SG Company SB: fatturato in crescita del 60% nel I semestre, approvati investimenti per 7 mln nel 2022-23

SG Company Società Benefit ha presentato i dati economici e finanziari (pre-chiusura) al 30 giugno 2022 e l’approvazione del Piano degli Investimenti 2022-2023.

Il fatturato al 30 giugno 2022, non sottoposto a revisione legale, risulta di poco inferiore a 8 milioni di euro. Tale valore si attesta in crescita di circa il 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed il portafoglio ordini già acquisito ed in esecuzione entro il 31 dicembre 2022 ammonta a circa 6 milioni.

La strategia di crescita per linee esterne di SG Company SB prevede l’investimento di almeno il 50% delle risorse disponibili nello sviluppo dei mercati esteri (a partire dai paesi appartenenti all’UE) anche attraverso il ricorso alla leva finanziaria con una struttura equity/debito 60/40 o al massimo 50/50. Il cda ha deliberato investimenti in attività di M&A fino ad un valore complessivo di 7 milioni nel periodo 2022-23.

In particolare, la strategia proposta per tali investimenti prevede di acquisire una quota di minoranza (non superiore al 25%) o una quota di maggioranza assoluta (comunque non superiore al 51%), stringendo accordi di medio lungo termine con l’imprenditore/soci venditori della target al fine di garantire una continuità nella gestione aziendale e per valorizzare altresì le eventuali attività non core.