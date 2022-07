SG Company SB acquisisce il 25% di Louder Italia

SG Company Società Benefit S.p.A ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 25% del capitale sociale della società Louder Italia S.r.l., di cui il 12,5% attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione dai soci Davide Caggiano, Edoardo Cogo, Nicola Uliari e Gaetano Savio e il restante 12,5% mediante la sottoscrizione ed il versamento da parte di SG Company SB di un aumento di capitale a pagamento ad esso riservato.

Dal punto di vista strategico l’acquisizione si pone in aggiunta ai numeri presenti nel piano industriale e integra il gruppo di altre figure imprenditoriali di alto livello e di rappresentatività nel mondo della comunicazione. ’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.

“Louder è un’agenzia dalla forte connotazione umana, la nostra crescita personale e professionale è sempre stata subordinata ai valori e alle competenze; una personalità ed un’indipendenza di cui ci siamo sempre fregiati. L’incontro con SG Company si è rivelato dal primo istante un nuovo punto di partenza, scoprire compatibilità di valori e soprattutto di visione ha reso il processo di avvicinamento un percorso naturale e indispensabile. L’entusiasmo con il quale iniziamo questa nuova pagina della nostra storia sarà il Leitmotiv con il quale affronteremo le numerose sfide che ci attendono” queste le parole dei fondatori di Louder Italia S.r.l..

“Sono veramente molto soddisfatto di questo primo passo di avvicinamento a questa bellissima realtà. Louder è leader in Italia per le attività B2C e la sua blasonata storia, oltre alla serietà e professionalità degli imprenditori originali che da oltre 15 anni sono insieme ed uniti al suo governo, la rendono unica e non minimamente paragonabile ai suoi competitor anche di dimensioni maggiori. Esperienza, qualità, serietà, onesta…questi sono i valori che da subito ci hanno permesso di sentirci immediatamente vicini e totalmente compatibili” queste invece le parole di Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG Company Società Benefit S.p.A.