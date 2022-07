Sesa: cresce nel settore cloud con l’acquisto di YoctoIT, raggiunti i 10 M&A nel 2022

Non si placa la voglia di M&A per Sesa. La società attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese ha annunciato l’accordo di partnership societaria e industriale con l’acquisizione della maggioranza di YoctoIT, che offre soluzioni cloud. L’acquisizione è avvenuta tramite Var Group e vede un’opzione di acquisto progressivo sino al 100% del capitale. Con questo nuovo annuncio salgono a dieci le acquisizioni da inizio anno di Sesa, dopo le 15 del 2021. Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on.

“Proseguiamo il nostro percorso di aggregazione di competenze digitali, realizzando la decima operazione di acquisizione e partnership industriale dall’inizio del 2022. Continuiamo ad investire nella crescita futura a lungo termine, nell’attuale scenario in cui innovazione tecnologica ed evoluzione digitale si confermano strategiche per migliorare la competitività ed abilitare il percorso verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa.