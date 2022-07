Servizi cloud: TIM, Leonardo, CDP e Sogei esercitano diritto prelazione in gara per Psn

TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei hanno esercitato il diritto di prelazione nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (Psn) indetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi in qualità di centrale di committenza del dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo si apprende in una nota nella quale viene indicato che la compagine definita come “il soggetto promotore” ha esercitato, nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge il diritto di prelazione, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’attuale aggiudicatario provvisorio.

Nel dettaglio, il progetto Psn prevede la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura per l’erogazione di soluzioni e servizi cloud per la pubblica amministrazione, con l’obiettivo di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati. L’iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese per fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dagli interventi normativi in materia di infrastrutture digitali.