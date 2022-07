Seco: ricavi salgono a 52 mln nel II trimestre (+130%), closing dell’operazione con Camozzi Digital

Seco ha reso noto che i ricavi del secondo trimestre 2022 ammontano a circa 52 milioni di euro, in crescita del 130% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita organica è pari al 65%, mentre la crescita like-for-like è pari al 52%.

Oltre a questo, Seco e Camozzi Digital hanno completato con successo il closing dell’operazione comunicata al mercato lo scorso 29 aprile: Camozzi Digital conferisce un ramo d’azienda ed asset per un controvalore di 50 milioni, entrando nel capitale di Seco con una quota del 6,73% e diventandone un azionista rilevante con un orizzonte di lungo periodo. Inoltre, Camozzi Digital sottoscrive un contratto pluriennale per l’acquisto di licenze CLEA per 3,6 milioni.

Da questa operazione sono previsti ricavi addizionali SaaS per complessivi 50 milioni nel triennio 2023-25, di cui circa

14 milioni già nel 2024.

Infine, è stata perfezionata l’operazione di riorganizzazione societaria che riunisce all’interno di un’unica società, Seco Northern Europe, tutte le attività legate al business edge computing svolte da Seco in DACH e Nord Europa.