Il titolo Saipem segna -24% a 1,479 euro dopo non essere riuscito a far prezzo in avvio per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Saipem ieri ha segnato il peggior calo degli ultimi 37 anni con oltre -48% dopo che l’aumento di capitale da 2 mld di euro ha segnato sottoscrizioni pari a circa il 70%. Oggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere i diritti inoptati.