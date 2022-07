Saipem: risultati del secondo trimestre battono stime, ricavi per 2,36 miliardi di euro

Ieri il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha presentato la relazione semestrale del gruppo che mostra una crescita superiore a quella stimata dagli analisti. Nel secondo trimestre Saipem ha registrato ricavi per 2,36 miliardi di euro, battendo la stima di € 2,23 mld raccolta da Bloomberg. L’Ebitda rettificato è risultato essere 148 milioni di euro contro una stima inferiore degli analisti di € 125,3 milioni. Nel periodo Saipem ha ottenuto un utile operativo rettificato di 31 milioni di euro, mentre gli analisti avevano stimato una perdita di 68,6 milioni di euro. I risultati confermano gli obiettivi dell’ad Caio, che commenta, “Saipem ha chiuso un semestre in crescita e con un ritorno all’utile operativo che mette l’azienda in un percorso di sviluppo sostenibile”.