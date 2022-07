Saipem: nuovo Jack-up Perro Negro 11 si aggiunge a flotta di perforazione

Il nuovo Jack-up Perro Negro 11 si aggiunge alla flotta di perforazione Saipem. In coerenza con l’approccio “asset light” portato avanti dal gruppo italiano, il Jack-up (preso a noleggio su base “bareboat”) è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi (con ulteriori due anni in opzione) per lavori di perforazione nell’area del Golfo Persico sfruttando l’andamento positivo del mercato di riferimento. La ‘cerimonia di battesimo’ si è tenuta lo scorso 8 luglio nel cantiere CIMC di Longkou (Cina), e ha visto la partecipazione dei vertici manageriali di CIMC Raffles, Ocean Challenger e Saipem.

In occasione di questo incontro è stato anche siglato un Memorandum of Understanding tra CMC Raffles e Saipem al fine di esplorare nuove collaborazioni nei settori “Off-shore drilling”, “Off-shore construction” e “New Energies”.