Saipem in prima fila sul Ftse Mib: titolo balza di oltre il 5% con rumors su Qatar

Tra i singoli titoli del Ftse Mib, maglia rosa per Saipem (poco prima delle 17 viaggia a 0,8544, +5,48%). Sul mercato si guarda anche alle indiscrezioni di Upstream, secondo cui fino a quattro appaltatori o consorzi internazionali avrebbero presentato offerte a QatarEnergy per un considerevole contratto offshore che prevede l’ulteriore sviluppo del giacimento petrolifero offshore Idd El-Shargi North Dome (ISND). È probabile che il contratto ISND avrà un valore superiore a 400 milioni di dollari e comprenderà fino a tre piattaforme offshore. Secondo il quotidiano, tra gli appaltatori che hanno presentato offerte figurano anche Saipem con Rosetti Marino, PTSC con Telford Offshore, McDermott International e COOEC.

“Data la partnership con Rosetti Marino, che ha una posizione ben consolidata in Qatar, riteniamo che Saipem sia in prima fila per il contratto ISND”, sottolineano gli analisti di Mediobanca Securities.