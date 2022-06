Saipem avvia aumento di capitale: Equita modifica target price da 45 a 1,38 euro

Dopo l’avvio dell’aumento di capitale e la pubblicazione del prospetto, gli analisti di Equita Sim modificano il target a 1,38 euro per azione da 45 precedente. Saipem ha inoltre reso noto questa mattina di aver siglato un Memorandum of Agreement (MoA) con BW Energy circa la vendita dell’unità FPSO Cidade de Vitória, attualmente di proprietà di Saipem e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile, per un importo da $73 milioni. La vendita della FPSO è subordinata alla chiusura dell’acquisizione, da parte di BW Energy, del 100% dei diritti di Petrobras nel giacimento di Golfinho, prevista per il primo trimestre del 2022. L’`accordo è in linea con i presupposti del piano strategico 2022-2025.