Report BCG: nel 2035 auto a zero emissioni oltre l’85% del mercato in Italia

Nel 2035 le vendite di auto dovrebbero vedere un netto predominio di quelle di veicoli a zero emissioni. Il report BCG intitolato Electric Cars Are Finding Their Next Gear stima che i BEV (veicoli elettrici) rappresenteranno il 20% delle vendite globali di veicoli leggeri nel 2025 e il 59% nel 2035, ma a velocità diverse nei vati paesi dell’Unione.

Per quanto riguarda l’Italia, nel 2035 la quota di mercato prevista per le vendite di nuovi veicoli a zero emissioni sarà superiore all’85% del totale, mentre i mild hybrid e ICE sfioreranno il 10%, seguiti dai full hybrid con meno del 5%. Si stima che per veicoli leggeri in circolazione, la quota di mild hybrid e ICE passerà dal 98% del 2021 a circa il 60,6% nel 2035, mentre i veicoli a zero emissioni dall’1% saliranno a oltre il 27% del totale.