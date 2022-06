Renergetica formalizzato accordo con Edison Renewables: cedute opzioni per circa 100 MWp

Renergetica, operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, ha formalizzato con Edison Renewables i primi contratti di opzione propedeutici alla vendita di sei progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a circa 100 MWp localizzati tra nord, centro e sud Italia.

La firma di questi contratti d’opzione, si legge in una nota, si inserisce nell’ambito del più ampio accordo, di durata pluriennale ampliativo rispetto a quello già sottoscritto nell’aprile 2020 con Edison per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia.