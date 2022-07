Prysmian si aggiudica due commesse da 250 mln in Spagna

Prysmian si è aggiudicato due commesse del valore di circa 250 milioni di euro assegnate da Red Eléctrica, il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete

elettrica spagnola, per lo sviluppo di due progetti: un’interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole di Tenerife e La Gomera e un’altra interconnessione sottomarina tra l’entroterra spagnolo e Ceuta (città spagnola sulla costa settentrionale africana).

I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di Nordenham (Germania) e Pikkala (Finlandia), due dei centri di eccellenza tecnologica e produttiva del Gruppo per questa tipologia di cavi. I cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova (Spagna). Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle navi posacavi di Prysmian (Giulio Verne). Il collaudo di entrambi i sistemi in cavo è previsto per il 2025.