Preview utili Intesa SanPaolo: mercati scalpitano per conoscere i conti. Titolo scatta di oltre il 2% in Borsa

Oggi saranno resi noti nel primo pomeriggio ora italiana i risultati trimestrali di Intesa SanPaolo.

Il consensus degli analisti intervistati da Bloomberg prevede un fatturato, per Intesa SanPaolo, pari a 5,08 miliardi, su un utile netto di 1,01 miliardi. Il margine di interesse è previsto a 1,99 miliardi, le commissioni nette e le entrate legate in generale alle commissioni a 2,22 miliardi di euro, mentre gli accantonamenti per perdite sui crediti sono stimati a 804,3 milioni.

Dal canto suo Bloomberg Intelligence ritiene che le entrate non legate agli interessi – che rappresentano il 60% del fatturato di Intesa SanPaolo – potrebbero essere state zavorrate dalla volatilità del mercato in modo sufficiente da tradursi in un fatturato, nel secondo trimestre, al di sotto dei 5,1 miliardi attesi dal consensus.

Dal consensus degli analisti intervistati, emergono 22 rating buy, 6 rating hold, 1 rating sell sul titolo Intesa SanPaolo, a fronte di un target price, in media, pari a 2,518 euro, con un margine di rialzo atteso pari a +47,1% rispetto al prezzo attuale. Da segnalare che nell’ultimo anno il titolo Intesa SanPaolo è sceso del 26,2%, rispetto alla flessione del Ftse Mib pari a -14,1%.

In attesa della trimestrale, che sarà diffusa dalla banca guidata da Carlo Messina alle 13, il titolo Intesa SanPaolo mette a segno un rialzo superiore a +2%.