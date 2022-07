Preview Tenaris: Equita si attende un trimestre solido mantenendo rating Hold

Tenaris riporterà i risultati il prossimo 3 agosto e gli analisti di Equita Sim si attendono un fatturato a 2,7 miliardi di euro in crescita del 76% su base annua e utile netto a 495 milioni. “Abbiamo migliorato le nostre stime 2022-23-24 principalmente per riflettere un andamento più forte delle attese dei prezzi dei tubi OCTG (tubi USA)” dicono da Equita per cui “in particolare, l’EBITDA 2022E sale a 2,99 miliardi da 2,79 precedenti, l’EBITDA 2023E a $2.67bn da $2.48bn prec. (+8%)”. Gli esperti aumentano il target price a 16,2 ps da 16 mentre viene mantenuto il rating HOLD sul titolo in quanto il quadro macro resta particolarmente sfidante.