Preview Moncler: trimestre a bassa stagionalità e impattato dai lockdown in Cina

Il prossimo 27 luglio Moncler pubblicherà i risultati trimestrali, un trimestre dallo scarso valore segnaletico data la bassa stagionalità e gli impatti dei lockdown in Cina.

Equita in particolare stima un fatturato totale di 305 milioni di cui 233,5 milioni per il marchio Moncler e 71,4 milioni per Stone Island.

“La società ci appare cautamente ottimista per il FY sulla base delle prospettive di accelerazione attesa del business nel 2H, sia per il marchio Moncler (ns. stima +39% c.c. sul pre-pandemia, consensus +33%, grazie alle iniziative per la celebrazione dei 70 anni del marchio nel periodo di massima stagionalità), sia per il marchio Stone Island (nel 2H internalizzazione della distribuzione anche in UK e Giappone), nonché agli aumenti prezzo incorporati nelle collezioni Aut/Inv”.