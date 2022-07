Portobello: finalizzato il finanziamento con Deutsche Bank per l’acquisizione del ramo d’azienda di ePrice Operations

Portobello ha finalizzato il finanziamento con Deutsche Bank, di circa 6 milioni di euro, per l’acquisizione del ramo d’azienda marketplace di ePrice Operations.

Pietro Peligra, Presidente di Portobello, ha dichiarato: “L’operazione conclusa con Deutsche Bank per l’acquisizione del portale ePrice conferma il rapporto di fiducia che ci lega ormai da alcuni anni all’istituto di credito tedesco. In questa fase di forte sviluppo del nostro gruppo, sia per linee interne con l’apertura di nuovi negozi in tutta Italia, sia attraverso acquisizioni, come quella di Eprice, è importante poter contare su un partner di primaria importanza come Deutsche Bank”.