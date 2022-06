Piquadro: salgono fatturato e utile nell’esercizio 2021/2022

Piquadro ha annunciato di avere chiuso il bilancio relativo all’esercizio 1° aprile 2021-31 marzo 2022 con un fatturato pari a 149,4 milioni di euro, in incremento del 31,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente archiviato a 113,5 milioni. L’Ebitda è stato positivo di circa 25,3 milioni rispetto al dato al 31 marzo 2021 pari a 10,5 milioni, mentre l’Ebit si è attestato a 9,2 milioni, in miglioramento di circa 13,9 milioni rispetto al dato registrato al 31 marzo 2021, negativo per 4,7 milioni.

Il Gruppo Piquadro ha visto l’utile netto di gruppo attestarsi a circa 4,4 milioni, in miglioramento di circa 10,2 milioni verso quanto registrato al 31 marzo 2021.