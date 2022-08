Piazza Affari, sull’EGM 101 operazioni di M&A per 752 milioni di euro nel primo semestre 2022

Oltre 100 operazioni per un valore totale di 752 milioni di euro nel primo semestre 2022. IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, presenta i risultati delle analisi svolte dall’Osservatorio EGM, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall’Ufficio Studi interno, sulle operazioni di M&A realizzate dalle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

Tra il 2021 e il primo semestre 2022 n. 58 società quotate su EGM (pari al 33,3% del totale) hanno realizzato n. 101 operazioni di acquisizione. L’investimento complessivo è stato pari a 751,7 milioni di euro, per un investimento medio per singola transazione pari a 8,2 milioni di euro. L’82% delle società target è italiana, mentre il 12% delle operazioni ha interessato aziende europee e il 6% ha interessato aziende extra europee.

Le prime 3 società per n. di operazioni sono Digital360 (che ha realizzato 12 acquisizioni), DigiTouch (con 5 transazioni) e NVP (4 acquisizioni).

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting: “Le operazioni di M&A sono una delle policy di “use of proceeds” più diffuse dopo l’IPO su Euronext Growth Milan. I dati del nostro Osservatorio EGM mostrano come una crescita per linee interne e programmi di M&A abbiano portato a uno sviluppo delle imprese, promuovendone diversi processi di consolidamento in differenti settori del tessuto imprenditoriale italiano. Sono 58 le società quotate sull’EGM che hanno effettuato 101 operazioni di acquisizione, per un investimento complessivo di 751,7 milioni di euro. Le riorganizzazioni legate all’attività di M&A hanno portato a una conseguente ristrutturazione dei modelli di business, ad un’accelerazione dello sviluppo del digitale e a una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità. Tali operazioni sono altresì possibili grazie a investimenti sempre più crescenti volti a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove tecnologie o catene di fornitura per ampliare i mercati di sbocco. La quotazione in Borsa si dimostra lo strumento più utilizzato dalle PMI per accelerare la crescita per linee esterne”.