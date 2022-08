Piazza Affari positiva, domina stagione utili: in vetta Tenaris, debolezza per Tim e Banco Bpm

Prosegue la striscia positiva di Piazza Affari che inizia la giornata di contrattazioni in rialzo grazie alle buone performance della vigilia di Wall Street. In questo momento l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,5% circa a quota 22.677 punti in una seduta che vede la stagione delle trimestrali dominare. I mercati globali sono alla finestra in attesa anche delle mosse della Bank of England che dovrebbe rivedere al rialzo i tassi per far fronte all’inflazione.

A Milano, come detto, l’attenzione è sulla pubblicazione dei conti da parte di alcune big del Ftse MIb. Tra queste Tenaris, miglior titolo del Ftse Mib grazie a un rialzo di quasi il 5%, che ha annunciato nella notte italiana di avere chiuso il secondo trimestre con con ricavi in crescita a 2,8 miliardi di dollari e con un utile netto che è salito a 634 milioni (+118%). Il consensus Bloomberg indicava un fatturato trimestrale a 2,67 miliardi e profitti per 484 milioni. Nel secondo semestre Tenaris si attende un’ulteriore crescita delle vendite e margini stabili, con prezzi più alti che andranno a compensare gli aumenti dei costi. Sul listino milanese in luce anche Bper Banca che sale di circa l’1% che annuncerà oggi i risultati al 30 giugno 2022.

Sotto la lente anche Banco BPM (-0,7%) e Telecom Italia (-2,5%) che hanno comunicato i risultati finanziari ieri. Il big italiano delle tlc, che ha annunciato una revisione al rialzo della guidance sull’Ebitda 2022, arretra oggi sul Ftse Mib dopo lo scatto rialzista di ieri.