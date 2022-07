Piazza Affari parte forte con Unicredit in pole (+6%), stasera la Fed

Convinti acquisti in avvio di giornata sui mercati in attesa della Fed di stasera. Il Ftse Mib segna +1,05% a 21.381 punti. Sponda dai numeri di Unicredit, andati ben oltre le attese con profitti in area 2 miliardi e revisione al rialzo della guidance per l’intero anno. Sponda anche dai riscontri arrivati da oltreoceano con Alphabet, Microsoft e Texas Instruments che hanno tutte registrato una crescita dei ricavi trimestrali a due cifre esprimendo ottimismo per i prossimi mesi.

Sul parterre di Piazza Affari a fare la voce grossa è Unicredit che segna +6% circa dopo i riscontri trimestrali oltre le attese. Bene anche Banco BPm con +2,6% e Bper con +1,9%. STM (+1,7%) cavalca i buoni riscontri arrivati da Texas Instruments, mentre Generali (+0,21%) è in parte frenata dal taglio di raccomandazione deciso da JP Morgan (neutral dal precedente overweight). Il prezzo obiettivo è stato fissato 17 euro, circa il 19% sopra l’attuale valore del titolo.