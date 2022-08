Piazza Affari: maglia rosa in Europa in attesa delle trimestrali. Vola Saipem, bene i finanziari

La prima seduta del mese di agosto e la settimana prendono il via positivamente per Piazza Affari, tra le migliori listini del Vecchio continente dove è invece prevalsa una certa cautela. A Milano, l’indice Ftse Mib ha mandato in archivio la prima seduta dell’ottava in rialzo dello 0,11% a quota 22.429 punti, allontanandosi dai massimi di giornata dopo l’avvio zoppicante di Wall Street (22.808,2 i massimi intraday). Intanto oggi lato macro sono arrivati incoraggianti dati per il mercato del lavoro a giugno, con occupati in rialzo e disoccupazione stabile, mentre le nuove stime sul Pil italiano da parte dell’Fmi non sono così brillanti.

La ripresa dell’economia italiana dal calo dovuto alla pandemia da Covid è stata molto vigorosa l’occupazione è tornata ai livelli pre-pandemia, ma a cause della guerra in Ucraina il Belpaese dovrà affrontare nuove sfide. È quanto si legge nel report del Fondo monetario internazionale sull’Italia. Secondo l’Fmi, la crescita italiana dovrebbe rallentare dal 6,6% del 2021 al 3% nel 2022, con un ulteriore rallentamento allo 0,75% nel 2023.

Tra i singoli titoli del listino milanese, maglia rosa per Saipem (+4,2%) che cavalca ancora i positivi risultati trimestrali diffusi la scorsa settimana. Sul mercato si guarda anche alle indiscrezioni di Upstream, secondo cui fino a quattro appaltatori o consorzi internazionali avrebbero presentato offerte a QatarEnergy per un considerevole contratto offshore che prevede l’ulteriore sviluppo del giacimento petrolifero offshore Idd El-Shargi North Dome (ISND). È probabile che il contratto ISND avrà un valore superiore a 400 milioni di dollari e comprenderà fino a tre piattaforme offshore. Secondo il quotidiano, tra gli appaltatori che hanno presentato offerte figurano anche Saipem con Rosetti Marino, PTSC con Telford Offshore, McDermott International e COOEC. “Data la partnership con Rosetti Marino, che ha una posizione ben consolidata in Qatar, riteniamo che Saipem sia in prima fila per il contratto ISND”, sottolineano gli analisti di Mediobanca Securities.

Intonazione positiva per l’intero comparto finanziario. A cominciare da Generali Assicurazioni (+2,06%) che domani annuncerà i conti trimestrali prima dell’apertura dei mercati. Nell’attesa Equita ha elaborato le sue stime sul Leone di Trieste che prevedono un utile operativo a 3,207 milioni di euro e utile netto a 1,402 milioni. Bene anche Intesa Sanpaolo (+1,19%), Bper (+1,07%) e Poste (0,98%). Debolezza, invece, per Exor che ha chiuso la seduta a €65,86 con un calo del 3,66%. La holding della famiglia Agnelli ha ufficializzato la decisione di trasferire la quotazione dei propri titoli all`Euronext di Amsterdam da realizzare entro metà agosto. Come conseguenza, sottolineano da Equita, richiederà il delisting dall`Euronext di Milano che entrerà in vigore non prima di 45 giorni di calendario. Exor ha inoltre annunciato anche una nuova tranche di buy-back da 250 milioni.