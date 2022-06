Piazza Affari corre in avvio, in testa Moncler

Prevalenza degli acquisti in avvio di giornata sulla Borsa di Milano. Il Ftse Mib, reduce dal balzo di venerdì, segna +0,5% a quota 22.229 punti. L’indice guida milanese ha interrotto una serie di 3 settimane negative consecutive con i mercati azionari in generale che hanno risollevato la testa. Il Nasdaq che nelle ultime 5 sedute ha segnato +9% e l’S&P 500 +6,68% con acquisti soprattutto sui beni al consumo e Tech.

A dare slancio al ritorno del risk-on è stato l’aumento delle scommesse che le banche centrali saranno meno aggressive nell’alzare i tassi alla luce del rafforzarsi delle attese di recessione.

In Asia oggi l’Hang Seng ha toccato il livello più alto in quasi tre mesi. Il sentiment è stato rafforzato dalle notizie da Shanghai, dove le autorità hanno dichiarato la vittoria sulla recente ondata di Covid.

Sul parterre di Piazza Affari non fa prezzo in avvio Sapem, reduce da tre sedute di forti cali a seguito dell’annuncio delle condizioni dell’aumento di capitale da 2 mld di euro al via oggi.

Si segnala Moncler (+4,3% a 41,35 euro) che è stata promossa da HSBC che ha alzato la raccomandazione a buy.

Tra le banche riflettori su Bper (+0,36%) che venerdì ha incassato la promozione dall’agenzia di rating Moody’s che ha migliorato tutti i rating della banca con outlook passato a stabile da positivo. Moody’s sottolinea il limitato impatto in termini di capitale dell’acquisizione di Banca Carige e di come le sinergie attese dalle recenti acquisizioni potranno contribuire a mitigare gli effetti del deterioramento economico derivanti dal conflitto armato in Ucraina e dalle pressioni inflazionistiche.