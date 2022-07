Piazza Affari chiude debole, Bper e Banco maglie nere di giornata

Incipit di settimana debole per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna in chiusura -0,95% a 21.567 punti accodandosi alla negatività delle altre Borse UE e di Wall Street con il ritorno delle preoccupazioni per una nuova ondata di blocchi Covid in Cin. Gli investitori guardano poi con apprensione all’imminente avvio dell’earning season negli Usa che tasterà il polso circa lo stato di salute del corporate Usa stretto nella mostra tra inflazione alta e timori recessivi. In Europa crescono intanto le preoccupazioni che la Russia tagli completamente le forniture di gas.

Tra le big di Piazza Affari debole oggi Unicredit (-2,25%). Giornata difficile per tutto il settore bancario. Bper (-4,5% a 1,442 euro) e Banco BPM (-3,51% a 2,501 euro), in coda al Ftse Mib dopo che KBW ha tagliato il rating di BPER Banca a market perform da outperform sulla base di un outlook più cauto. Gli analisti hanno scritto che Monte Paschi di Siena Mps (underperform), Banco BPM (market perform) e BPER Banca sono le banche più esposte ai rischi relativi alla qualità degli asset. Confermati i rating market perform su Intesa Sanpaolo e Mediobanca.

Tra i pochi titoli a salire spiccano oggi Terna (+1,57%) e Campari (+0,97%).