Piazza Affari apre bene, Intesa e Unicredit toniche anche oggi

Partenza positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib si muove a +0,56% a 22.127 punti. L’indice milanese dà seguito al quasi +1% della vigilia con le banche ancora toniche (+1,44% Intesa, +1,41% Unicredit) dopo il rally di ieri sostenuto dalle parole della Lagarde che ha riaffermato l’intenzione di un doppio aumento dei tassi a luglio e settembre, con l’impegno a introdurre uno ‘scudo anti-spread’.

In generale i mercati azionari oggi si muovono in rialzo con i futures di Wall Street che anticipano un avvio positivo. “Alcune delle preoccupazioni sull’inflazione e sulla crescita sembravano attenuarsi – asseriscono stamane gli esperti di IG – . Dopo le pesanti perdite della scorsa settimana, per il momento potrebbe svilupparsi una breve tregua sui mercati, ora che le decisioni della banca centrale sono alle spalle”.