Partenza fiacca a Piazza Affari con indice Ftse Mib in frazionale ribasso, in luce Fineco

Partenza all’insegna della debolezza e con volumi in calo per Piazza Affari che in avvio di seduta si trova a 22.344 punti con un ribasso frazionale dello 0,05%. Tra i singoli titoli spicca in avvio FinecoBank che dopo aver presentato i conti semestrali ieri balza oggi dell’2,28%. Bene anche Saipem che si trova a 0,81 euro con un rialzo dell’1,4%. In luce anche Telecom Italia che si trova in rialzo dell’1,3%. Tra i titoli peggiori troviamo Interpump che si trova in calo dell’1,52%, ma anche Ferrari che dopo aver presentato ieri ottimi conti semestrali, si trova al momento in calo dell’1,29%. Male anche CNH Industrial (-0,46%) e Stellantis (-1%).