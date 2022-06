Panico Btp: tassi 10y a un soffio dal 4%. E i tassi 2y dei Bund tedeschi volano a record da crisi debiti sovrani

Non si arresta la corsa dei tassi dei BTP decennali che, alle 10.50 ora italiana, sono schizzati fino al 3,89%, ormai vicini alla soglia del 4%, e al record dal 2014. Focus sull’impennata che riguarda anche i tassi dei Bund tedeschi, con quelli a due anni che hanno superato la soglia dell’1% per la prima volta in più di un decennio, ovvero dal 2011, anno tristemente noto per la crisi dei debiti sovrani dell’Eurozona. che stava mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dell’euro. Gli investitori scaricano in generale i debiti sovrani, dopo che giovedì scorso la Bce di Christine Lagarde si è detta pronta ad alzare i tassi, promettendo uno

uno scudo anti-spread anti-frammentazione finanziaria dell’euro, ma solo a parole. Lo spread BTP-Bund viaggia attorno a quota 233 punti base, secondo le ultime rilevazioni di Bloomberg, ai massimi dal maggio del 2020.