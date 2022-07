Opa Carige, Bper: Consob riavvia termini istruttori prospetto dopo sospensione

Bper ha reso noto che, in relazione al “documento di offerta

depositato in data 10 giugno 2022 presso la CONSOB e relativo: (i) all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1,

del TUF sulle azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. e

(ii) all’offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell’art. 102 TUF, sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige,

promosse da BPER Banca – facendo seguito al comunicato

stampa del 17 giugno 2022 relativo alla sospensione dei termini istruttori del procedimento di approvazione del Documento di Offerta – in data odierna (ieri per chi legge) la Consob ha disposto, ai sensi dell’art. 102, comma 4 del TUF, il riavvio dei termini istruttori a far data dal 30 giugno 2022. Tali termini istruttori avranno scadenza in data 8 luglio 2022″.

Lo scorso 17 giugno la Consob aveva sospeso per un massimo di 15 giorni i termini per l’approvazione del prospetto dell’OPA obbligatoria Bper sulle azioni di Carige, dopo la richiesta da parte dell’autorità di Borsa di informazioni supplementari.