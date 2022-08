Officina Stellare: nuovo contratto da 1,7 mln con Agenzia Spaziale Italiana per “EarthNext”

Officina Stellare ha annunciato di essersi aggiudicata il bando di gara “Future missioni per cubesat” indetto da ASI, con “EarthNext”, nano-satellite multispettrale ad alta risoluzione per l’Osservazione della Terra dall’orbita molto bassa (VLEO). Nel dettaglio, il contratto, della durata di 18 mesi e con un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro, prevede lo studio di progettazione e la realizzazione preliminare di una missione dimostrativa di osservazione della Terra mediante l’uso di un payload ottico multispettrale compatto, in grado di operare in Very Low Earth Orbit (VLEO), grazie ad un sistema di propulsione elettrica abilitante. L’azienda veneta, attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, sarà responsabile dell’integrazione dell’intero satellite.

“L’importante ed innovativo progetto attesta il know-how e le competenze industriali di Officina Stellare nel settore strategico dei nano-satelliti e della strumentazione scientifica per l’Earth Observation”, afferma la società in una nota.